Проект ЖК с 30-этажными домами представили в Нижнем Новгороде

Жилые дома возведут вдоль Казанского шоссе. Работы пройдут в три этапа. Сначала построят сами высотные дома. После этого — многофункциональный центр с магазинами, кафе и фуд-кортом. Реализация всех этапов проекта займет около 10 лет.