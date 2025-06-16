Проект ЖК с 30-этажными домами представили в Нижнем Новгороде

Строительство нового ЖК с 30-этажными домами планируется в Верхних Печерах. Соответствующий план представил региональный минград.
Жилые дома возведут вдоль Казанского шоссе. Работы пройдут в три этапа. Сначала построят сами высотные дома. После этого — многофункциональный центр с магазинами, кафе и фуд-кортом. Реализация всех этапов проекта займет около 10 лет.
В планах есть и создание транспортного узла и соответствующей инфраструктуры. Предусмотрены подземные парковки, скверы, велодорожки. За пределами КРТ построят школу и детсад.