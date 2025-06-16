Лукашенко на «Беллакте» доложили о планах построить дополнительное производство сухого детского питания

Что касается кредитов под создание нового производства, Президент предупредил, что обязательным условием является последующий возврат средств. «Где бы ты ни взял — в Банке развития, еще где-то: взял в долг — должен вернуть. Если для этого предприятия, которое хочешь построить, есть сырье, есть рынок сбыта и он маржинальный, и все, что ты одолжишь, ты вернешь в течение 10−12 лет (это немалые деньги — $120−130 млн), — пожалуйста. Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект, — заявил Президент. — Мы это умеем делать. И это сегодня продается. Любая страна должна накормить своих людей. Детей — тем более».