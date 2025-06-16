Лукашенко на «Беллакте» доложили о планах построить дополнительное производство сухого детского питания

Построить новый цех предполагается за счет различных источников. Почти половина из них — кредит Банка развития Беларуси. Остальное — это средства Республиканского централизованного инновационного фонда, средства инновационного фонда Гродненского облисполкома, и 13% — собственные средства предприятия. Общая стоимость проекта оценивается в Br380 млн.
Область, район, предприятие. Подробности поездки Лукашенко в Волковысский район.
Александр Лукашенко подчеркнул, что подобная продукция, особенно детское питание, будет востребована всегда. Например, в ней заинтересованы многие страны в Африке.
Что касается кредитов под создание нового производства, Президент предупредил, что обязательным условием является последующий возврат средств. «Где бы ты ни взял — в Банке развития, еще где-то: взял в долг — должен вернуть. Если для этого предприятия, которое хочешь построить, есть сырье, есть рынок сбыта и он маржинальный, и все, что ты одолжишь, ты вернешь в течение 10−12 лет (это немалые деньги — $120−130 млн), — пожалуйста. Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект, — заявил Президент. — Мы это умеем делать. И это сегодня продается. Любая страна должна накормить своих людей. Детей — тем более».
Как доложили Президенту, на имеющемся производстве уже задействованы практически все мощности и надо расширяться. Детское питание для «Беллакта» — самая маржинальная продукция. При поставках за рубеж рентабельность достигает 40% при колоссальном спросе. Глава государства поставил вопрос, почему бы не развивать это направление не только в рамках одного предприятия в Волковыске, но и в других точках страны. «Это наша школа, и эту школу проще развивать, — подчеркнул белорусский лидер. — Мы умеем это делать».
Более того, таким образом можно решить проблему с тем, что рынок сейчас перенасыщен сливочным маслом, его трудно продать: «Если бы мы это молоко, которое ты в масло пускаешь, переработали, — продали бы детское питание. Продукт, на который спрос есть. У нас хватает мощностей. Надо — мы перестроились, произвели сливочное масло. Но на это (детское питание. — Прим. БЕЛТА) есть спрос».
Что касается «Беллакта», Александр Лукашенко одобрил планы по реализации инвестпроекта. Он поручил не затягивая, без волокиты готовить экономическое обоснование проекта. «Если надо, будем строить, — сказал глава государства. — Обсчитывайте. Если есть сырье, есть рынки — это те проекты, которые надо реализовывать в стране».
Реализация проекта позволит дополнительно переработать 61 тыс. т молока в год, увеличив до 15 тыс. т (рост в два раза) производство сухих детских смесей, отвечающих требованиям мировых стандартов, и расширив географию экспорта в страны Азии, Африки, Латинской Америки.