Нижегородская область — в ТОП-15 России по доходам населения

Наименьший уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (3,5%), Санкт-Петербурге (3,5%) и Республике Татарстан (3,8%). Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Карачаево-Черкесской Республике (17,2%), Республике Тыва (20,4%) и Республике Ингушетия (25,6%). В целом по России за чертой бедности в 2024 году находились 7,2% граждан.