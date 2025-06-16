Нижегородская область — в ТОП-15 России по доходам населения

Аналитики РИА Новости провели расчет, сопоставив медианные доходы населения с ценой фиксированного набора товаров и услуг. Для Нижегородской области этот показатель составил 2,14%. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (3,94), Ненецкий автономный округ (3,74) и Чукотский автономный округ (3,21). В нижней части списка оказались Республика Тыва (1,26), Карачаево-Черкесская Республика (1,21) и Республика Ингушетия (1,21).
Кроме того, исследование показало, что в 2024 году 5,6% жителей Нижегородской области жили за чертой бедности. По этому показателю регион занял 11-е место в стране.
Наименьший уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (3,5%), Санкт-Петербурге (3,5%) и Республике Татарстан (3,8%). Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Карачаево-Черкесской Республике (17,2%), Республике Тыва (20,4%) и Республике Ингушетия (25,6%). В целом по России за чертой бедности в 2024 году находились 7,2% граждан.