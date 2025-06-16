Машины нашего времени

«Автопром-84» — огромные буквы на павильоне ВДНХ сорок лет назад возвещают об уникальной по размерам выставке отечественных машин. Экспозицию открывают ВАЗ-2108 и трехэтажной высоты БелАЗ, за ними тянутся шеренги актуальных моделей и прототипов: легковые, грузовые, автобусы… Нашему автопрому тогда исполнилось шестьдесят. Гордый юбилей отмерили с 1924-го, когда дебютировал первый советский грузовик АМО Ф-15.
В нулевых открылась эпоха новых возможностей. Автопром набрал силу, обрел разнообразие. В СССР прогресс отмечался по результату пятилеток. После 2000 года их по красивому совпадению прошло пять. Результатов набралось порядком. Рассказываем о самых эффектных и эффективных достижениях российской автомобилизации за эти насыщенные 25 лет.
«Атом»
Автомобиль на завтра
Вокруг электрического миникара «Атом» постоянная активность, он вызывает повышенный интерес. Яркая перспективная легковая новинка в ближайшее время станет серийной. И окажется прорывной! Ничего подобного у нас до сих пор не затевалось. Электротяга тут отнюдь не главное.
«Атом» — наш первый цифровой автогаджет. Концентрат оригинальных решений. У него своя операционка, созданная при участии «Лаборатории Касперского», тачскрин на рулевой ступице, технология связи руля с колесами «по проводам», проектор данных с расширенным функционалом, «умная» система голосового управления и глубокая интеграция в компьютерную сеть. Разработана сразу гамма версий для частников, каршеринга, такси и коммерческих целей.
Ключевая особенность проекта — сам факт его существования. Без прожектерства. У разработчика АО «Кама» с 2021 года процессы идут в точности по плану. Свежие новости: позади успешные испытания предсерийных образцов. Товарные будет делать завод «Москвич». Как говорил герой фильма: «Ждем! Волнуемся даже!» Осталось чуть-чуть.
«Аурус»
Автомобиль № 1
Перестройка горбачевского времени ознаменовалась шоковым для советских укладов событием. ЗиЛу в кои-то веки не удалось новое поколение люкса для правительства. Готовый концепт наверху отвергли. И вопрос своего автомобиля № 1 надолго остался открытым.
Потому столь важен удавшийся национальный «Аурус». Проект соплатформенных моделей с 2013 года вел институт НАМИ, принципиально закладывая сугубо российскую конструкцию не только бронированного кузова и полноприводной ходовой, но также гибридных силовых установок и автоматической коробки. Помимо седанов и кабриолетов «Сенат», внедорожников «Комендант» и микроавтобусов «Арсенал», спроектирован мотоцикл.
И впервые отечественный автомобиль высшего класса доступен в свободной продаже. На выбор седан и внедорожник. У них локализованные бензиновые 598-сильные битурбомоторы V8 4.4, 62-сильные электродвигатели и 9-ступенчатые АКП. Заодно подготовлен 850-сильный V12 6.6. Марку сопровождает коллекция фирменных товаров «Аурус Дизайн». ЗиЛу и не снилось.
КАМАЗ «Арктика»
Автомобиль-покоритель
Камский автогигант вообще счастливый. Для запуска конвейера в 1976-м получил самый продвинутый тогда грузовик — зиловский, который готовили взамен «сто тридцатому». Потом выстоял после пожара на заводе двигателей в 1993-м. Ныне КАМАЗ контролирует ряд компаний, радует богатым ассортиментом и сам по себе одно большое достижение.
А такой большой КАМАЗ «Арктика» еще поискать! Собственно, искали, — с того и началось. Госпрограмма социально-экономического развития Арктической зоны РФ требовала подходящей машины. Камазовцы отозвались. И привлекли к разработке легендарный МГТУ им. Баумана.
«Арктика» — сочлененный снегоболотоход с колесными формулами 6×6 или 8×8. Грузоподъемность — 13 тонн. Удивительнее другие числа: минусовые 50−60 градусов, при которых «Арктика» сохраняет работоспособность. И заодно — уют! В модуле есть душ и туалет, микроволновка, подогреватель, запас воды, умывальник, холодильник, телевизор, спутниковый телефон и варочная панель. Возможна автономия минимум на трое суток.
«КАМАЗ-Мастер»
Автомобили-победители
Приготовьтесь испытать еще один прилив гордости. Заводская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» является самой успешной за всю историю культового ралли «Дакар», ранее «Париж-Дакар». И речь не о категории грузовиков, этот рекорд — абсолютный. Камазовцы выигрывали тяжелейший из всех марафонов 19 (девятнадцать!) раз.
«КАМАЗ-Мастер» ведет свою летопись с 1988 года. Спортсмены успели принять участие в гонках «Обжектив Сьюд», «Ралли Фараонов», «Париж-Пекин», «Шёлковый путь», «Дезерт Челлендж», «Хазарские степи», «Пор Лас Пампас», «Трансориенталь» и многих других. «Дакар» был впервые покорен в 1996-м.
Грузовики, конечно, специальные. Изначально команда переделывала для выступлений армейские версии. Постепенно улучшали конструкцию, растили потенциал. Двухосный КАМАЗ К5 сезона-2022 оснащался 6-цилиндровым 13-литровым турбодизелем мощностью в 1050 сил и развивал до 165 км/ч. Бескомпромиссный аппарат.
«Лада Искра»
Автомобиль-бестселлер
Широкую популярность первой — за восемь лет! — действительно новой вазовской модели можно прогнозировать без малейших сомнений. Как говорится, вопрос не о том — что это, вопрос только — когда. Ответ известен: продажи стартуют в середине лета. Готовятся седан, универсал и кросс-версии.
«Искра» займет позицию между «Грантой» и «Вестой». Должна была занять пораньше, но притормозила ради доработок, которыми исключили зависимость конструкции от европейских комплектующих. Моторы — известные вестовские 1,6-литровые, 90-сильный и 106-сильный. Последнему кроме МКП достанется вариатор. А что любопытно — шасси не копирует ни «Весту», ни «Гранту». Вероятен оригинальный ездовой характер.
Анонсы комплектаций радуют тем, что «Искра» не собирается навязывать дорогие излишества вроде набора систем активной безопасности. И если к выходу новинки вазовцы скорректируют прайсы, лишив «Гранту» максимального исполнения, а «Весту» — минимального, «Искра» окажется буквально золотой серединой.
«Лада Нива»
Автомобиль-долгожитель
Давайте посчитаем. Год ее рождения — 1977, месяц — апрель. Ого, классической «Ниве» этой весной исполнилось 48 лет. Недалеко и до полтинника. Уверены, легенда останется на конвейере этакой машиной времени. Точнее, машиной вне времени.
В чем достижение? Именно в том, что «Ниву» берегут и обновляют. Появилась топ-версия «Спорт». Под капотом 16-клапанный 122-сильный 1.6, трансмиссия и подвеска усилены, все тормоза — дисковые, раздатка управляется одним рычагом, похорошел салон. Вероятно, 1,6-литровые двигатели будут устанавливаться и на обычные «Нивы».
А к осени запланирован выход рестайлинговой «Нивы Трэвел» с новым 8-клапанным 90-сильным 1,8-литровым мотором, основой которого послужил двигатель «Гранты». Для объективной оценки надо спуститься с небес на региональные земли с плохими дорогами, где «Нивам» еще ехать и ехать. Машины времени? Машины наших реалий!
Электробусы
Тихая революция
История имеет свойство возвращаться на круги своя. Как ни удивительно, российские электробусы — их тогда звали электрическими омнибусами — могли возить пассажиров еще на заре прошлого века. Государственная дума всецело одобрила омнибус изобретателя Ипполита Романова, а вот деньги на сборку нескольких машин никто автору выделять не стал.
И вот спустя сто с лишним лет, с 2018 года на столичные маршруты отправились электробусы выигравших тендер компаний КАМАЗ и Группа ГАЗ, то есть, «КамАЗы» и «ЛиАЗы».
Вскоре на Москву их было уже полтысячи, а сегодня такие машины эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Волгоградской, Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Ростовской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях. Ипполит Романов бы одобрил.
Электронные ВУ
Параллельная реальность
Первому российскому удостоверению на право водить автомобиль, выданному в Санкт-Петербурге, в этом году 125 лет. Но международный вид по формату Женевской конвенции о дорожном движении советские ВУ обрели только в 1963 году. И принципиально не менялись вплоть до 1995-го, когда из книжки превратились в карточку. Ее затем несколько раз модифицировали.
Три года назад появилась цифровая альтернатива. Электронное ВУ — это версия в приложении «Госуслуги Авто». Представляет собой QR-код, который содержит информацию для подтверждения права управления, и который можно предъявлять сотрудникам ДПС. Пока водитель еще обязан иметь при себе оригинал. Но в будущем ЭВУ могут начать использоваться как безальтернативные.
ЭРА-ГЛОНАСС
Так спокойнее
Экстренное реагирование при аварии — вот суть. Спутниковая система ЭРА-ГЛОНАСС появилась в 2009 году, а с 2017-го требование об установке прибора вызова экстренных служб, подключенного к ЭРА-ГЛОНАСС, стало обязательным для всех автомобилей, произведенных в России или ввезенных сюда.
При аварии датчики в автомобиле фиксируют столкновения, перевороты и падения. Терминал ЭРА-ГЛОНАСС отправляет вызов в экстренную службу по мобильной сети. Сигнал содержит точные координаты нахождения, время срабатывания датчиков или нажатия кнопки SOS и VIN. Желаем, чтобы вам это никогда не пригодилось.