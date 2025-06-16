Машины нашего времени

Широкую популярность первой — за восемь лет! — действительно новой вазовской модели можно прогнозировать без малейших сомнений. Как говорится, вопрос не о том — что это, вопрос только — когда. Ответ известен: продажи стартуют в середине лета. Готовятся седан, универсал и кросс-версии.