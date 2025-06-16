С 1 августа сотрудникам хокимиятов повысят зарплаты

«Но хлопок собирают только двумя ладонями. К тем, кто не справится со своими обязанностями, будут приняты меры. Только тогда все научатся работать с дисциплиной и по плану. Хокимы областей и районов, их заместители, министры, руководители банков — слушайте внимательно: по итогам полугодия я спрошу с каждого — кто что сделал», — заявил президент.