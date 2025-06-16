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С 1 августа сотрудникам хокимиятов повысят зарплаты

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). С 1 августа всем сотрудникам хокимиятов областного и районного уровня повысят заработную плату, а также будут введены ежемесячные надбавки и бонусы, которые будут напрямую зависеть от результатов работы. Об этом сообщил президент сегодня в ходе совещания.

Источник: Vaib.Uz

Глава государства подчеркнул, что повышение оплаты труда — это не просто поощрение, а элемент новой системы оценки эффективности.

«Но хлопок собирают только двумя ладонями. К тем, кто не справится со своими обязанностями, будут приняты меры. Только тогда все научатся работать с дисциплиной и по плану. Хокимы областей и районов, их заместители, министры, руководители банков — слушайте внимательно: по итогам полугодия я спрошу с каждого — кто что сделал», — заявил президент.

Таким образом, власти делают ставку не только на повышение зарплат, но и на жёсткую персональную ответственность за конкретные результаты, что должно привести к реальному повышению качества работы госорганов на местах.