Калининградская область поднялась в рейтинге по доходам населения

Для составления рейтинга эксперты рассчитали соотношение медианных зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в регионах России в 2024 году. По данным экспертов, в Калининградской области показатель составил 1,76. Доля населения, находящаяся за чертой бедности, — 9,1%. Это на 1,1% меньше, чем в 2023 году.