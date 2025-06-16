Калининградская область поднялась в рейтинге по доходам населения

Калининградская область заняла 55 место в рейтинге по доходам населения. В октябре 2024 года регион был 66-м. Результаты исследования публикует РИА Новости.
Для составления рейтинга эксперты рассчитали соотношение медианных зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в регионах России в 2024 году. По данным экспертов, в Калининградской области показатель составил 1,76. Доля населения, находящаяся за чертой бедности, — 9,1%. Это на 1,1% меньше, чем в 2023 году.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (соотношение зарплаты и стоимости потребительского набора — 3,94), Ненецкий (3,74) и Чукотский автономные округа (3,21). В конце списка находятся Тыва (1,26), Карачаево-Черкессия (1,21) и Ингушетия (1,13).
Ранее Калининградская область оказалась в нижней части рейтинга перспективности трудоустройства. Регион занял 71 строчку. По данным исследования, медианная предлагаемая зарплата в Калининградской области в начале 2025 года составила 59 500 рублей, а прожиточный минимум — 17 350.