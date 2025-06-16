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Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии

ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с президентом Ассоциации туристических компаний и агентств Малайзии (MATTA) Найджелом Вонгом.

Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе Малайзии.

Речь шла о проводимых в Узбекистане реформах в сфере туризма, развитии туристической инфраструктуры, удобствах, созданных для малайзийских паломников.

Достигнута договоренность об участии представителей Узбекистана с национальным павильоном в туристической выставке «MATTA Fair», проведение которой запланировано в Куала-Лумпуре 5 — 7 сентября текущего года.

говорится в сообщении

Для справки: Международная туристическая выставка «MATTA Fair», которая проходит дважды в год в Куала-Лумпуре, является крупнейшей и самой популярной выставкой B2B и B2C в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ней примут участие более 1 400 туристических компаний. В течение трех дней мероприятие посетят более 100 тыс. гостей.