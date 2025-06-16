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Чиновники объяснили, почему в Самарской области вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля

Жители Самары начали активно интересоваться ранее объявленным повышением тарифов ЖКХ.

Жители Самары начали активно интересоваться ранее объявленным повышением тарифов ЖКХ. Они задались этим вопросом на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с этим представитель регионального комитета ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина напомнила, что Правительством РФ установлен рост платы за коммунальные услуги для Самарской области на 13,2%, с возможностью отклонения до 4%.

Таким образом, максимальный уровень повышения тарифов с 1 июля 2025 года составит 17,2%.

Алена Гаршина пояснила, что рост стоимости услуг ЖКХ связан с плановой индексацией тарифов, которая учитывает прогноз социально-экономического развития страны, разработанный Минэкономразвития России. Об этом рассказал портал 63.ру.

По словам чиновницы, корректировка цен необходима для финансирования работ по модернизации, ремонту и реконструкции коммунальной инфраструктуры, что позволяет сохранять стабильность и качество предоставляемых услуг.

Ранее вопрос разъясняли представители администрации Самары. Они подчеркнули, что рост тарифов должен быть обоснован и направлен на развитие систем жизнеобеспечения.

В частности, чиновники отметили, что 1,5% дохода ресурсоснабжающих организаций будет обязательно использоваться строго на цели модернизации коммунальных сетей.

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