Чиновники объяснили, почему в Самарской области вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля

Жители Самары начали активно интересоваться ранее объявленным повышением тарифов ЖКХ. Они задались этим вопросом на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».
В связи с этим представитель регионального комитета ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина напомнила, что Правительством РФ установлен рост платы за коммунальные услуги для Самарской области на 13,2%, с возможностью отклонения до 4%.
Таким образом, максимальный уровень повышения тарифов с 1 июля 2025 года составит 17,2%.
Алена Гаршина пояснила, что рост стоимости услуг ЖКХ связан с плановой индексацией тарифов, которая учитывает прогноз социально-экономического развития страны, разработанный Минэкономразвития России. Об этом рассказал портал 63.ру.
По словам чиновницы, корректировка цен необходима для финансирования работ по модернизации, ремонту и реконструкции коммунальной инфраструктуры, что позволяет сохранять стабильность и качество предоставляемых услуг.
Ранее вопрос разъясняли представители администрации Самары. Они подчеркнули, что рост тарифов должен быть обоснован и направлен на развитие систем жизнеобеспечения.
В частности, чиновники отметили, что 1,5% дохода ресурсоснабжающих организаций будет обязательно использоваться строго на цели модернизации коммунальных сетей.
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