В Назарово суд запретил работу криптофермы на площади почти 30 тысяч кв. метров

Согласно данным следствия, по документам на ООО «Управление Н» было оформлено здание площадью 29,8 тыс. кв. м. В действительности на этой территории располагались трансформаторы, электростанции, а также мобильные центры, которые были «переданы в аренду вместе с несуществующим зданием другой организации за 4,6 млн руб. в месяц», считают следователи. Майнинг-ферма была подключена к городским энергосетям.