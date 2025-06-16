В Перми два объекта на улице Карпинского признаны самовольными

В Перми завершен мониторинг 888 земельных участков, расположенных вдоль улицы Карпинского. Из них на 26 участках выявили нарушения. Два объекта внесены в реестр самовольных построек для последующего сноса. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.
По итогам мониторинга зафиксировали случаи неправомерного использования земель. В частности, некоторые участки использовались без оформленных прав или не по целевому назначению. Также специалисты выявили незаконное расширение основной территории за счет дополнительного участка. В отношении нарушителей приняты меры и направлены требования об устранении нарушений.
Владельцам торговых и административных зданий, расположенных на незарегистрированных участках, направлены претензии на сумму более 700 тысяч рублей. Эти средства начислены за фактическое использование земель без оформления прав и оплаты.