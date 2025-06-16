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Власти Петербурга могут получить от кикшеринга 42 миллиона рублей

По условиям соглашения, кикшеринговые компании в тех или иных условиях будут платить правительству.

Источник: РИА "Новости"

Власти Северной столицы намерены добиться перечисления средств от кикшеринговых компаний для создания инфраструктуры СИМ.

Глава городского комитета по транспорту Михаил Казаков рассказал, что Смольный готовится подписать соглашение с компаниями по аренде самокатов, которое обяжет последних перечислять в бюджет Петербурга деньги, в последствии потраченные на развитие инфраструктуры средств индивидуальной мобильности в регионе.

Сейчас власти города рассматривают два варианта подписания соглашения. Первый подразумевает выплату правительству в 1 000 рублей за каждый электросамокат, что позволит городу получить 42 миллиона рублей в бюджет для создания парковок и велодорожек.

Второй вариант заключается в том, что кикшеринговые сервисы будут платить властям некую сумму за аренду территории для парковки СИМ, сообщают «Ведомости. Северо-Запад».

Правительство Петербурга уже рассмотрело 13 тысяч локаций для создания парковок самокатов. В ближайшие месяцы этот проект уже может заработать.