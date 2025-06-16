Власти Петербурга могут получить от кикшеринга 42 миллиона рублей

Власти Северной столицы намерены добиться перечисления средств от кикшеринговых компаний для создания инфраструктуры СИМ.
Глава городского комитета по транспорту Михаил Казаков рассказал, что Смольный готовится подписать соглашение с компаниями по аренде самокатов, которое обяжет последних перечислять в бюджет Петербурга деньги, в последствии потраченные на развитие инфраструктуры средств индивидуальной мобильности в регионе.
Сейчас власти города рассматривают два варианта подписания соглашения. Первый подразумевает выплату правительству в 1 000 рублей за каждый электросамокат, что позволит городу получить 42 миллиона рублей в бюджет для создания парковок и велодорожек.
Второй вариант заключается в том, что кикшеринговые сервисы будут платить властям некую сумму за аренду территории для парковки СИМ, сообщают «Ведомости. Северо-Запад».
Правительство Петербурга уже рассмотрело 13 тысяч локаций для создания парковок самокатов. В ближайшие месяцы этот проект уже может заработать.