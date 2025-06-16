Старовойт: первые поезда высокоскоростной магистрали протестируют в 2027 году

По словам господина Старовойта, в 2026 году должно завершиться строительство завода, где планируют производить подвижной состав. В 2027 два новых поезда «Белый кречет» пройдут тестовые испытания на участка Москва — Тверь протяженностью более 100 км.
Глава минтранса подчеркнул, что тестовый запуск позволит обкатать технические и технологические решения, сертифицировать состав для дальнейшей эксплуатации. Проект дизайна «Белого кречета» на текущий момент находится на стадии обсуждения.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажиров поезда ВСМ Москва — Петербург обеспечат высокоскоростным интернетом.