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Старовойт: первые поезда высокоскоростной магистрали протестируют в 2027 году

Министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что первые поезда высокоскоростной магистрали Москва — Петербург выпустят и протестируют в 2027 году, сообщает ТАСС. Проект должен быть полностью реализован до 2028 года.

Источник: Коммерсантъ

По словам господина Старовойта, в 2026 году должно завершиться строительство завода, где планируют производить подвижной состав. В 2027 два новых поезда «Белый кречет» пройдут тестовые испытания на участка Москва — Тверь протяженностью более 100 км.

Глава минтранса подчеркнул, что тестовый запуск позволит обкатать технические и технологические решения, сертифицировать состав для дальнейшей эксплуатации. Проект дизайна «Белого кречета» на текущий момент находится на стадии обсуждения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажиров поезда ВСМ Москва — Петербург обеспечат высокоскоростным интернетом.