В Омске озвучили план по строительству всех школ и детсадов в новых районах

Ещё по нескольким объектам компания подготовит проектно-сметную документацию, однако данных о сроках их строительства в документе нет. Речь идёт о четырёх детских садах в 220, 230, 230 и 240 детей вместимостью. ПСД должна быть подготовлена и передана в декабре 2025-го, июне 2028-го, 2029 и 2030 годах.