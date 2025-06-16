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В Омске озвучили план по строительству всех школ и детсадов в новых районах

Планы рассчитаны на срок до конца 30-х годов.

Источник: Om1 Омск

Мэрия поделилась с депутатами горсовета данными о том, сколько социальных объектов построят крупные застройщики в рамках инвестпроектов по созданию нового жилья. Речь идёт о территориях на Левом берегу и Московке-2.

Как стало известно порталу Om1 Омск, речь идёт почти о двух десятках школ и детских садов. В договорах, которые мэрия заключила с застройщиками, указаны следующие сроки и объекты:

Микрорайон «Зелёная река» (компания «Эталон»)

  • Детский сад на 350 мест будет построен в декабре 2027 года.
  • Детский сад на 275 мест возведут в апреле 2035-го.
  • Ещё пять детских садов на 240 мест каждый будут открыты в период с 2031 по 2038 год.
  • Школа на 1 122 места появится в апреле 2028-го.
  • Ещё две школы на 1 200 учеников каждая откроются с 2036 по 2039 год.

Микрорайон на Шаронова (компания «Брусника»)

Школа на 1 550 мест появится в марте 2028.

Ещё по нескольким объектам компания подготовит проектно-сметную документацию, однако данных о сроках их строительства в документе нет. Речь идёт о четырёх детских садах в 220, 230, 230 и 240 детей вместимостью. ПСД должна быть подготовлена и передана в декабре 2025-го, июне 2028-го, 2029 и 2030 годах.

Микрорайон на Светловской («Догма-Омск»)

  • Детский сад на 290 мест будет построен к маю 2027-го.
  • Детский сад на 251 место — к маю 2031 года.

Кроме того, компания к июню 2031 года разработает документацию ещё для одного детсада, на 143 человека.