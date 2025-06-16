В Воронежской области сменился директор банкротящегося мясокомбината

В феврале 2025 года арбитражный суд Воронежской области по иску Сбербанка ввел в отношении мясокомбината наблюдение — первую стадию банкротства. Рассмотрение отчета временного управляющего Антона Стародубцева запланировано на 11 ноября. Изначально банк требовал 2,1 млн руб. процентов, обеспеченных залогом имущества должника за предоставление кредитной линии на 130 млн руб. Однако затем заявил еще 472 млн руб. задолженности — в конце мая они их включили в реестр кредиторов.