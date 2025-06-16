Тариф на электроэнергию вырастет в Воронежской области на 12,3%

В министерстве для сравнения предоставили данные по новым тарифам в других городах — миллионниках. В них тариф с 1 июля составит от 4,06 (Красноярск) до 7,87 (Москва) — для квартир с газовыми плитами и от 2,84 (Красноярск) до 7,16 (Москва) — для квартир с электроплитами. Воронеж в этой таблице находится посередине.