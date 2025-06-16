Тариф на электроэнергию вырастет в Воронежской области на 12,3%

С 1 июля в Воронежской области вырастет тариф на электроэнергию. Об этом сообщили в региональном Минтарифов. Новые цифры ведомство утвердило еще в декабре прошлого года.
Стоимость электроэнергии вырастет на 12,3% и увеличится с 5,27 рубля до 5,92 рубля за кВт/час для квартир с газовыми плитами, и с 3,69 до 4,14 рубля за кВт/час — в квартирах с электроплитами.
По-прежнему будет действовать три диапазона потребления, от которых зависит начисление платы. Это сделано для борьбы с серым майнингом, отметили в Минтарифов. Чтобы не переплачивать, потребители должны точно передавать показания счетчиков.
В министерстве для сравнения предоставили данные по новым тарифам в других городах — миллионниках. В них тариф с 1 июля составит от 4,06 (Красноярск) до 7,87 (Москва) — для квартир с газовыми плитами и от 2,84 (Красноярск) до 7,16 (Москва) — для квартир с электроплитами. Воронеж в этой таблице находится посередине.