Handelsblatt: ЕК готова принять фиксированные пошлины США в размере 10%

По информации издания, переговорщики в Брюсселе надеются избежать более высоких пошлин США на автомобили, фармацевтические препараты и микроэлектронику с помощью фиксированного тарифа. Однако Соединенные Штаты до сих пор не согласились ограничить десятью процентами свои пошлины на европейские автомобили. Если американцы откажутся от повышения автомобильных пошлин, ЕС планирует снизить импортные пошлины на автомобили из США и в будущем признать некоторые американские стандарты продукции.
Брюссель также планирует импортировать больше сжиженного природного газа из США, не нарушая при этом собственных климатических целей, указывает Handelsblatt. По информации издания, чтобы целенаправленно увеличить спрос на американский газ, российский газ нужно полностью запретить.
В ЕК подчеркнули, что соглашение, предусматривающее фиксированный тариф в размере 10%, оправдано лишь как временное решение, чтобы избежать торговой войны. Более того, такой тариф приемлем только в том случае, если ЕС взамен получит экономические выгоды, компенсирующие ущерб, заключает Handelsblatt.
Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии президента, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Однако 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение 50-процентных торговых пошлин на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля.