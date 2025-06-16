В Пермском крае компания задолжала работникам 13,2 млн рублей зарплаты

Проблемы с выплатой денег работникам инспекция обнаружила во время совместной проверки с прокуратурой. Как оказалось, к апрелю 2025 года ООО «ПСУ “Нефтехиммонтаж” не выплатила положенные суммы 73-м работникам. Общий долг перед работниками составил чуть более 13 миллионов 260 тысяч рублей. В эту сумму включены также окончательные расчёты уволенных сотрудников.