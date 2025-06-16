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В Пермском крае компания задолжала работникам 13,2 млн рублей зарплаты

Спустя месяц они сократили долг до 7,9 миллиона рублей.

Компания из Пермского края задолжала работникам 13,2 миллиона рублей заработной платы, сообщает госинспекция труда региона.

Проблемы с выплатой денег работникам инспекция обнаружила во время совместной проверки с прокуратурой. Как оказалось, к апрелю 2025 года ООО «ПСУ “Нефтехиммонтаж” не выплатила положенные суммы 73-м работникам. Общий долг перед работниками составил чуть более 13 миллионов 260 тысяч рублей. В эту сумму включены также окончательные расчёты уволенных сотрудников.

В ведомстве сообщили, что через месяц после проверки организация отчиталась о частичном погашении долга. В мае 2025 года сумма долга снизилась до 7,93 миллиона рублей. Тем не менее, прокуратура приняла решение возбудить в отношении директора компании административное производство. Его обвиняют по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«Материалы поступили в Инспекцию, в настоящее время решается вопрос о привлечении должностного лица к административной ответственности», — заключила замруководителя государственной инспекции труда Пермского края Ирина Зройчикова.