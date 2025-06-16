В Пермском крае компания задолжала работникам 13,2 млн рублей зарплаты

Компания из Пермского края задолжала работникам 13,2 миллиона рублей заработной платы, сообщает госинспекция труда региона.
Проблемы с выплатой денег работникам инспекция обнаружила во время совместной проверки с прокуратурой. Как оказалось, к апрелю 2025 года ООО «ПСУ “Нефтехиммонтаж” не выплатила положенные суммы 73-м работникам. Общий долг перед работниками составил чуть более 13 миллионов 260 тысяч рублей. В эту сумму включены также окончательные расчёты уволенных сотрудников.
В ведомстве сообщили, что через месяц после проверки организация отчиталась о частичном погашении долга. В мае 2025 года сумма долга снизилась до 7,93 миллиона рублей. Тем не менее, прокуратура приняла решение возбудить в отношении директора компании административное производство. Его обвиняют по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
«Материалы поступили в Инспекцию, в настоящее время решается вопрос о привлечении должностного лица к административной ответственности», — заключила замруководителя государственной инспекции труда Пермского края Ирина Зройчикова.