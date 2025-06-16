Прямые рейсы в Дубай возобновились из Новосибирска

Сергей Михайлов из «Опора России» и туркомпании «Сиеста Центр» уточнил, что рейсы в Дубай из аэропорта Толмачево выполняются ежедневно. Часть пассажиров летит в Эмираты, часть — транзитом в другие страны. Все авиакомпании сейчас прокладывают маршруты в обход закрытых зон.