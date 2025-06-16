Средний заработок волгоградцев рассчитают по-новому

Согласно сведениям федерального ведомства, по результатам I квартала 2025 года средняя зарплата волгоградцев достигла 63 386 рублей. При этом по сравнению с тем же периодом 2024 года эта сумма увеличилась на 20%. Это превышает процентный показатель не только в других субъектах Южного федерального округа, но и среднероссийскую цифру.