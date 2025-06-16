Средний заработок волгоградцев рассчитают по-новому

В России обновили методику расчета среднего заработка. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», документ будет действовать на протяжении 6 лет — до 1 сентября 2031 года.
Теперь вычисление среднемесячного дохода для исчисления пособий предполагает использование формулы, где среднедневной заработок умножается на среднее число рабочих дней в месяце. Следовательно, увеличение числа отработанных дней ведет к увеличению расчетной базы, используемой для вычисления среднемесячной зарплаты.
При использовании суммированного учета рабочего времени применяется иной подход к расчетам: среднемесячное число рабочих часов умножается на средний почасовой заработок. Этот метод вычисления позволяет более полно отразить фактическую временную нагрузку, что важно при определении размеров компенсационных выплат.
В текущих нормах от 2007 года для определения среднемесячного заработка сотрудника требуется умножить фактический среднедневной заработок на количество дней (календарных или рабочих), подлежащих оплате.
Напомним, ранее Росстат зафиксировал, что темп роста зарплат в Волгоградской области опередил среднероссийский уровень.
Согласно сведениям федерального ведомства, по результатам I квартала 2025 года средняя зарплата волгоградцев достигла 63 386 рублей. При этом по сравнению с тем же периодом 2024 года эта сумма увеличилась на 20%. Это превышает процентный показатель не только в других субъектах Южного федерального округа, но и среднероссийскую цифру.