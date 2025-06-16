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Свыше 90% площадей в Казахстане обработано от саранчи

Под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Республиканского штаба по противодействию распространению саранчи, передает агентство Kazinform.

Источник: pexels

В Туркестанской и Жамбылской областях завершены химические обработки против мароккской саранчи. Продолжаются защитные мероприятия против итальянского пруса в 15 регионах и азиатской саранчи в 8 регионах.

По информации Министерства сельского хозяйства, на приграничных участках ведется постоянный мониторинг очагов саранчовых и возможных перелетов с сопредельных территорий.

В настоящее время угроз с территории Китая и Кыргызстана нет. Проводится обследование приграничных зон с Россией и Узбекистаном. Очагов не выявлено. Совместно со специалистами соседних стран наши специалисты продолжают обследовательские работы.

сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов

В ходе заседания также подведены итоги посевной 2025 года. Площади посевов составили 23,7 млн га, из них зерновых −15,6 млн га, масличных — 3,4 млн га, кукурузы — 168 тыс. га, картофеля — 127,8 тыс. га, сахарной свеклы — 17,7 тыс. га.