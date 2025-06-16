С каждым годом всё меньше новосибирцев живут за чертой бедности

В 2024 году доля населения Новосибирской области, живущего за чертой бедности, сократилась до 8,2% — на 1,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Однако регион занимает лишь 22 место в общероссийском рейтинге по соотношению доходов населения и стоимости жизни, сообщает «РБК Новосибирск».
Среди сибирских регионов Новосибирская область показывает лучший результат, опережая Красноярский край (31 место), Омскую (41), Иркутскую (43) и другие соседние территории. Тем не менее, разрыв с лидерами рейтинга — нефтегазовыми автономными округами — остается значительным.
Эксперты отмечают, что, несмотря на положительную динамику снижения бедности, проблема доступности товаров и услуг для жителей региона сохраняется. Медианные доходы новосибирцев позволяют приобрести лишь 2,02 фиксированных набора потребительских товаров и услуг, что существенно ниже показателей северных территорий-лидеров.