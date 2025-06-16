Казахстан и другие страны «восьмерки» ОПЕК+ превысили уровень добычи в мае

У Казахстана — самые большие объемы превышения. Республика добывала на на 433 тысячи баррелей в сутки больше, чем планировала.
ОПЕК разработает механизм оценки добывающих мощностей для квот на 2027 год.
Ирак превысил ограничения на 21 тысячу баррелей в сутки, Алжир — на 2 тысячи, Оман — на 5 тысяч, отмечается в докладе.
Россия, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ добывали на 14 тысяч, 17 тысяч, 4 тысячи и 32 тысячи баррелей в сутки меньше разрешенных уровней, и это позволило частично компенсировать перепроизводства.
По данным организации, суммарный целевой уровень добычи для Казахстана, России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ и Омана был установлен на уровне 30,585 млн баррелей в сутки.
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Этот уровень учитывал добровольные сокращения на 1,65 млн баррелей, действующие до конца 2026 года, увеличение добычи на 253 тысячи баррелей в сутки от уровня апреля в связи с ускоренным отказом от дополнительных ограничений и планом по компенсации перепроизводства.
Однако фактически эти страны добывали в мае 30,979 миллиона баррелей в сутки.
Восьмерка «добровольцев» в апреле решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля.
В секретариате ОПЕК отметили, что Казахстан и другие страны должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили организации. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки.
Глава казахстанского Минэнерго Ерлан Аккенженов встретился в конце мая с генсеком ОПЕК Хайтамом Альгайсом и выразил приверженность республики соглашению ОПЕК+ и готовность продолжать совместные усилия по сохранению стабильности на мировом рынке нефти.