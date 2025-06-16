Казахстан и другие страны «восьмерки» ОПЕК+ превысили уровень добычи в мае

В секретариате ОПЕК отметили, что Казахстан и другие страны должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили организации. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки.