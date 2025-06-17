В Пермском крае коров на ферме кормит робот «Юлька»

Коров на ферме в Пермском крае кормит робот «Юлька», сообщает «Вести Пермь».
Оператор передаёт команды техническому помощнику с помощью программы на смартфоне.
Робота создали инженеры пермской компании «Умная ферма» взамен европейских аналогов, которые ушли с рынка. Работники сельскохозяйственной отрасли отмечают, что «Юлька» не уступает своим иностранным собратьям.
Всего же на фермах сейчас кормят животных восемь таких помощников. В компании же разрабатывают роботизированного дояра.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермский робот-музыкант ARGJ с искусственным интеллектом создал песню из разговоров людей. Новый хит «Скажи мне, Арди» он записал в дуэте со своим создателем — Алексеем Южаковым. В основу текста легли реальные диалоги между человеком и роботом.