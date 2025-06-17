В Пермском крае коров на ферме кормит робот «Юлька»

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермский робот-музыкант ARGJ с искусственным интеллектом создал песню из разговоров людей. Новый хит «Скажи мне, Арди» он записал в дуэте со своим создателем — Алексеем Южаковым. В основу текста легли реальные диалоги между человеком и роботом.