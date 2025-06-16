МТЗ выпустил пробную партию минеральной воды в 19-литровых бутылях

Заместитель главного врача по общим вопросам медцентра МТЗ Юрий Мозоль рассказал, что в цехе по розливу минеральной воды, расположенном на территории заводского санатория «Рудня», завершилась установка нового оборудования. «В ходе тестового розлива были получены образцы питьевой и минеральной воды в стеклотаре объемом 0,33 и 0,75 л, а также в 18,9-литровых многооборотных ПНД-бутылях», — отметил он.