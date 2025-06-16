У крымских котиков началось лето: встречайте разношерстных аристократов полуострова

Не только люди радуются наступлению лета. Усатые обитатели Крыма тоже наслаждаются теплом и солнцем. Крымский кот — это не просто животное, это символ полуострова, воплощающий в себе спокойствие и уверенность. Крымский кот отличается невозмутимостью, дружелюбием и чувством собственного достоинства. Он не прячется от опасности, не попрошайничает и не выпрашивает еду. Кажется, что даже собаки не смеют обижать этих вальяжных созданий, мирно греющихся на солнце. Крымские коты во всем своем многообразии — в нашем фоторепортаже.