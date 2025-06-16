Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, чем грозят России удары Израиля по Ирану

Удары Израиля по территории Ирана могут привести к закрытию транспортного коридора «Север — Юг», что негативно повлияет на российскую экономику. Об этом рассказал в интервью URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

Транспортный коридор через Иран в Россию может быть заблокирован.

Удары Израиля по территории Ирана могут привести к закрытию транспортного коридора «Север — Юг», что негативно повлияет на российскую экономику. Об этом рассказал в интервью URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

«Израиль уже бьет по портовой инфраструктуре Ирана и показывает, что готов блокировать работу этого коридора. Его закрытие для России обернется потерями, которые ей не компенсирует даже подорожание нефти на фоне конфликта. “Север — Юг” стал для нашей страны “дорогой жизни”, а без Ирана и его портов он работать не будет», — отметил эксперт.

Израиль начал серию ракетных ударов по Ирану в ночь на 13 июня, назвав операцию «Восстающий лев». ЦАХАЛ ударил по военным и гражданским объектам, а также уничтожил командующих Корпуса стражей исламской революции и ученых-ядерщиков. Четвертый день стороны обмениваются ударами. Накануне появилась информация, что Иран готов пойти на ядерную сделку.