Политолог рассказал, чем грозят России удары Израиля по Ирану

Транспортный коридор через Иран в Россию может быть заблокирован.
Удары Израиля по территории Ирана могут привести к закрытию транспортного коридора «Север — Юг», что негативно повлияет на российскую экономику. Об этом рассказал в интервью URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.
«Израиль уже бьет по портовой инфраструктуре Ирана и показывает, что готов блокировать работу этого коридора. Его закрытие для России обернется потерями, которые ей не компенсирует даже подорожание нефти на фоне конфликта. “Север — Юг” стал для нашей страны “дорогой жизни”, а без Ирана и его портов он работать не будет», — отметил эксперт.
Израиль начал серию ракетных ударов по Ирану в ночь на 13 июня, назвав операцию «Восстающий лев». ЦАХАЛ ударил по военным и гражданским объектам, а также уничтожил командующих Корпуса стражей исламской революции и ученых-ядерщиков. Четвертый день стороны обмениваются ударами. Накануне появилась информация, что Иран готов пойти на ядерную сделку.