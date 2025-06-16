Политолог рассказал, чем грозят России удары Израиля по Ирану

«Израиль уже бьет по портовой инфраструктуре Ирана и показывает, что готов блокировать работу этого коридора. Его закрытие для России обернется потерями, которые ей не компенсирует даже подорожание нефти на фоне конфликта. “Север — Юг” стал для нашей страны “дорогой жизни”, а без Ирана и его портов он работать не будет», — отметил эксперт.