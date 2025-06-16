Мишустин показал, на чем сейчас держится российская экономика

Возможный рост цен на энергоносители, вызванный ирано-израильским кризисом, может благоприятно сказаться на экономике нашей страны, продолжает Климанов. «Но, с другой стороны, на это рассчитывать сильно, наверное, не следует. Есть особый момент, связанный с крепостью рубля, который скорее негативно влияет на бюджет, чем позитивно. Ведь пусть даже и на четверть, но бюджет формируется, в том числе и от доходов, связанных с экспортом энергоресурсов. Понятно, что чем сильнее рубль, тем меньше доходы. Этот фактор нужно учитывать. И если возвращаться к оценке, которую дает премьер-министр, то констатация высокой роли ненефтегазового сектора для экономики, действительно, убеждает продолжать развиваться в этом направлении, но не забывать про остальные», — резюмировал экономист.