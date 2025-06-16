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Мишустин показал, на чем сейчас держится российская экономика

Власти России раскрыли, за счет чего экономика страны сохраняет свои показатели. На заседании правительства 16 июня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в первом квартале заложена хорошая база на следующий бюджетный период. Эксперты объяснили URA.RU, что в сложной геополитической обстановке на рост поступлений от продажи нефти и газа рассчитывать не приходится, поэтому российские власти продолжат развитие ненефтегазовых источников доходов.

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в первом квартале составили почти две трети, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти России раскрыли, за счет чего экономика страны сохраняет свои показатели. На заседании правительства 16 июня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в первом квартале заложена хорошая база на следующий бюджетный период. Эксперты объяснили URA.RU, что в сложной геополитической обстановке на рост поступлений от продажи нефти и газа рассчитывать не приходится, поэтому российские власти продолжат развитие ненефтегазовых источников доходов.

Роль нефти и газа в росте ВВП снижаетсяФото: Роман Наумов © URA.RU.

Перед рассмотрением отчета об исполнении федерального бюджета в первом квартале, Михаил Мишустин уточнил, основные источники доходов этого периода — обработка, сельское хозяйство и услуги. «На них пришлось почти две трети доходов, что особенно важно, когда на мировом нефтяном рынке сохраняется волатильность. Максимально сдвинули на начало года необходимое авансирование. В том числе, чтобы создать предприятиям комфортные условия для заключения контрактов с поставщиками. Таким образом, расходы составили даже чуть больше четверти от запланированного в бюджете на весь год. Это делает кассовое исполнение четким, позволяет избегать перерывов с финансированием», — сказал председатель правительства.

Выплаты семьям с детьми и пенсионерам проводились с опережением графика, подчеркнул Мишустин. "Бюджет имеет ключевое значение для развития страны, реализации поставленных президентом целей по обеспечению суверенитета во всех сферах, по достижению технологического лидерства в важнейших направлениях.

Первый квартал, считаю, создал хорошую базу на следующий период. И нам всем очень важно сохранить такой темп и, конечно, жесткую бюджетную дисциплину", — заявил премьер.

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Такие результаты исполнения бюджета показывают влияние геополитической обстановки на экономику страны, полагает политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. Отрасли, которые ранее стимулировали рост экономики, а это нефть и газ, продолжают переживать трудности, объясняет эксперт. Из-за санкций пришлось переориентироваться с западного направления на Восток. Объемы экспорта энергоресурсов хорошие, но их стоимость невысокая. «Если говорить, например, про сельское хозяйство, то здесь отмечается рост, потому что в этой отрасли экономики идет активное импортозамещение. Отечественные производители заменили ушедшие из российского рынка иностранные компании и таким образом довольно быстро расширили продуктовую линейку, а также сервис. Именно поэтому ненефтегазовые отрасли сейчас стали драйвером экономического развития страны», — добавил эксперт.

В России продолжат стимулировать ненефтегазовые отрасли, в частности, сельское хозяйствоФото: Денис Моргунов © URA.RU.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает логичным усиление роли ненефтегазовой отрасли в развитии российской экономики, ведь доходы от экспорта основных энергоресурсов, действительно, сократились. «Делать ставку на то, что нефтегазовые доходы даже в условиях риска растущих цен на нефть из-за [ирано-израильского] кризиса дадут значимую прибавку в бюджет, наверное, не стоит в силу того, что последние пакеты санкций со стороны недружественных стран серьезно ограничили поставки даже сжиженного газа… Очевидно, что нужно делать ставку на ненефтегазовый сектор», — отметил он.

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Возможный рост цен на энергоносители, вызванный ирано-израильским кризисом, может благоприятно сказаться на экономике нашей страны, продолжает Климанов. «Но, с другой стороны, на это рассчитывать сильно, наверное, не следует. Есть особый момент, связанный с крепостью рубля, который скорее негативно влияет на бюджет, чем позитивно. Ведь пусть даже и на четверть, но бюджет формируется, в том числе и от доходов, связанных с экспортом энергоресурсов. Понятно, что чем сильнее рубль, тем меньше доходы. Этот фактор нужно учитывать. И если возвращаться к оценке, которую дает премьер-министр, то констатация высокой роли ненефтегазового сектора для экономики, действительно, убеждает продолжать развиваться в этом направлении, но не забывать про остальные», — резюмировал экономист.