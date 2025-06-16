Деловые круги Санкт-Петербурга высоко оценили качество продукции ММЗ

На обсуждении — перспективы совместной инженерии и технической кооперации, также намечены пути развития сотрудничества, направленные на углубление технических связей и развитие совместных проектов. В рамках визита гости ознакомились с производственными мощностями завода, работой сборочного конвейера и иных промышленных площадок.