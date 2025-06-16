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Деловые круги Санкт-Петербурга высоко оценили качество продукции ММЗ

На обсуждении — перспективы совместной инженерии и технической кооперации, также намечены пути развития сотрудничества, направленные на углубление технических связей и развитие совместных проектов.

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском моторном заводе состоялись переговоры с представителями промышленных деловых кругов из Санкт-Петербурга. Гости высоко оценили качество выпускаемой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

На обсуждении — перспективы совместной инженерии и технической кооперации, также намечены пути развития сотрудничества, направленные на углубление технических связей и развитие совместных проектов. В рамках визита гости ознакомились с производственными мощностями завода, работой сборочного конвейера и иных промышленных площадок.

Особое внимание уделено трехцилиндровым двигателям серии MMZ-3LDT, которые уже зарекомендовали себя как надежное и технологичное решение для сельскохозяйственной и специальной техники.

Партнеры высоко оценили уровень организации производства, качество выпускаемой продукции и потенциал предприятия. -0-