Деловые круги Санкт-Петербурга высоко оценили качество продукции ММЗ

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском моторном заводе состоялись переговоры с представителями промышленных деловых кругов из Санкт-Петербурга. Гости высоко оценили качество выпускаемой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.
На обсуждении — перспективы совместной инженерии и технической кооперации, также намечены пути развития сотрудничества, направленные на углубление технических связей и развитие совместных проектов. В рамках визита гости ознакомились с производственными мощностями завода, работой сборочного конвейера и иных промышленных площадок.
Особое внимание уделено трехцилиндровым двигателям серии MMZ-3LDT, которые уже зарекомендовали себя как надежное и технологичное решение для сельскохозяйственной и специальной техники.
Партнеры высоко оценили уровень организации производства, качество выпускаемой продукции и потенциал предприятия. -0-