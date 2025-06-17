Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 17 июня

Национальным банком определены курсы валют на 17 июня 2025 года, вторник. Так, курс доллара снизился, а курс евро и курс российского рубля подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Во вторник, 17 июня, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9783 белорусского рубля, 1 евро — 3,4501 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7819 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 16 июня, курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского рубля подросли. Заметнее при этом в сторону увеличения скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0065 белрубля, курс евро подрос на 0,0104 белрубля, а курс российского рубля стал тяжелее на 0,0084 белрубля.
Еще юрист сказала белорусам, можно ли вернуть деньги за просроченный сертификат магазина. Также юрист сказала о возможности отоварить сертификат торговой сети в другом городе.