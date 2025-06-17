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Трамп на вопрос о санкциях против России сказал, что они дорого обходятся США

Санкции, которые вводят Соединенные Штаты против других государств, обходятся американскому бюджету в «огромные» суммы — речь идет о миллиардах долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на саммите G7 в Канаде.

Трамп заявил о дороговизне санкций.

Санкции, которые вводят Соединенные Штаты против других государств, обходятся американскому бюджету в «огромные» суммы — речь идет о миллиардах долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на саммите G7 в Канаде.

«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто “давайте подпишем документ”. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — подчеркнул американский лидер, комментируя решение отказаться от новых ограничительных мер против России. Запись выступления опубликована Белым домом на официальной странице в социальной сети X.

Кроме того, зарубежные СМИ сообщают, что Дональд Трамп намерен предложить Ирану «последний шанс» вернуться к переговорам по ядерной сделке. Это связано с обострением ситуации между Тегераном и Тель-Авивом и попытками Соединенных Штатов предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Ожидается, что инициатива президента США по возвращению Ирана за стол переговоров станет одним из ключевых вопросов повестки ближайших международных встреч.