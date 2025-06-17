Трамп на вопрос о санкциях против России сказал, что они дорого обходятся США

«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто “давайте подпишем документ”. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — подчеркнул американский лидер, комментируя решение отказаться от новых ограничительных мер против России. Запись выступления опубликована Белым домом на официальной странице в социальной сети X.