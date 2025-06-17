Выдача льготной ипотеки рискует сократиться в России

Власти проследят за выдачами ипотеки по госпрограммам.
Банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки. Такие риски Минфин и ЦБ увидели после отказа рынка от взимания комиссий с застройщиков, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, ведомство договорилось с ЦБ изучить ситуацию на рынке после отказа крупных игроков от практики взимания комиссий с застройщиков.
«Мы договорились с ЦБ, что будем наблюдать за ситуацией и смотреть, как банки себя поведут. У нас нет четкого ответа, какие меры будут необходимы», — заявил Иван Чебесков в интервью «Известиям».
По информации издания, отмена субсидий от застройщиков может привести к снижению объемов выдачи ипотечных кредитов с господдержкой. Такие программы становятся менее привлекательными для кредитных организаций, что может отразиться на их кредитной политике. В частности, возможно повышение минимального размера первоначального взноса по ипотеке и ужесточение стандартов оценки заемщиков.