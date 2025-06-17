Выдача льготной ипотеки рискует сократиться в России

По информации издания, отмена субсидий от застройщиков может привести к снижению объемов выдачи ипотечных кредитов с господдержкой. Такие программы становятся менее привлекательными для кредитных организаций, что может отразиться на их кредитной политике. В частности, возможно повышение минимального размера первоначального взноса по ипотеке и ужесточение стандартов оценки заемщиков.