Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар рискует подешеветь до 75 рублей уже к концу июня

Российский рубль может укрепиться до уровня ниже 75 рублей за доллар уже к концу июня 2025 года. Ключевым фактором для динамики курса стало резкое подорожание нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На укрепление рубля могут повлиять несколько факторов.

Российский рубль может укрепиться до уровня ниже 75 рублей за доллар уже к концу июня 2025 года. Ключевым фактором для динамики курса стало резкое подорожание нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Это результат роста цен на энергоресурсы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке: за последние несколько дней котировки нефти подскочили на 10%, до 70 долларов за баррель. Кроме того, рублю к концу месяца традиционно окажет поддержку налоговый период», — сообщает газета «Известия».

Также есть и другие факторы, которые помогут укрепить российскую валюту. Поспособствует поддержке рублю переговоры о возможном урегулировании конфликта на Украине, торговые ограничения между крупными экономиками и сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России.

Ранее эксперты отмечали, что стабильность рубля поддерживается за счет продажи долларовых сбережений россиян и снижения объемов импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Дополнительное влияние оказывают бартерные схемы в международной торговле, операции керри-трейд и ожидания инвесторов относительно роста российского рынка.