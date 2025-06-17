Доллар рискует подешеветь до 75 рублей уже к концу июня

На укрепление рубля могут повлиять несколько факторов.
Российский рубль может укрепиться до уровня ниже 75 рублей за доллар уже к концу июня 2025 года. Ключевым фактором для динамики курса стало резкое подорожание нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
«Это результат роста цен на энергоресурсы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке: за последние несколько дней котировки нефти подскочили на 10%, до 70 долларов за баррель. Кроме того, рублю к концу месяца традиционно окажет поддержку налоговый период», — сообщает газета «Известия».
Также есть и другие факторы, которые помогут укрепить российскую валюту. Поспособствует поддержке рублю переговоры о возможном урегулировании конфликта на Украине, торговые ограничения между крупными экономиками и сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России.
Ранее эксперты отмечали, что стабильность рубля поддерживается за счет продажи долларовых сбережений россиян и снижения объемов импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Дополнительное влияние оказывают бартерные схемы в международной торговле, операции керри-трейд и ожидания инвесторов относительно роста российского рынка.