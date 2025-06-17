В России запретят приобретать жилье за наличку

Генеральная прокуратура одобрила идею запретить расчёты наличными при операциях с недвижимостью. С таким предложением ранее выступили депутаты профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут «Известия».
Надзорное ведомство считает, что дистанционное мошенничество на рынке жилья становится всё более распространённым, поэтому необходимо ужесточить правила.
Что именно предлагает Генпрокуратура.
• Ввести закон, который регламентирует деятельность посредников на рынке недвижимости.
— Установить обязательные требования к риелторам: высшее образование, чистая судебная история (особенно по экономическим преступлениям) и др.
— Чётко прописать пределы ответственности агентств и отдельных специалистов, чтобы пострадавшие могли рассчитывать на материальное возмещение при некачественной услуге.
• Рассмотреть создание специального компенсационного фонда. Из него граждане смогут получать выплаты, если потеряют жильё из-за действий недобросовестных посредников.
• Увеличить сроки регистрации прав в Росреестре до 20 дней (сейчас — 10 дней через Росреестр и 12 через МФЦ) либо приостанавливать процедуру, если у регистраторов возникают сомнения в добросовестности сделки.
• Наладить обмен информацией между Росреестром и МВД, чтобы быстрее блокировать подозрительные операции.
• Сделать нотариальное удостоверение обязательным при продаже жилья гражданами старше 65 лет — это должно защитить пожилых собственников, которые наиболее уязвимы перед мошенниками.
По данным Генпрокуратуры, в 2022 году зарегистрировано более 6 тыс. преступлений, связанных с лишением граждан жилья; в 2023-м — уже свыше 8 тыс. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей и продолжает расти. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры, люди с зависимостями и граждане с психическими заболеваниями. Схемы разнообразны: от продажи квартир по заниженной цене до передачи поддельных купюр и перепродажи объекта нескольким покупателям.
Эксперты рекомендуют переходить на безналичные формы расчётов — аккредитивы или электронные сервисы регистрации. Запрет на наличные платежи, по замыслу инициаторов, должен стать ещё одним элементом системы защиты граждан на рынке недвижимости.