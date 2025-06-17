В России запретят приобретать жилье за наличку

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году зарегистрировано более 6 тыс. преступлений, связанных с лишением граждан жилья; в 2023-м — уже свыше 8 тыс. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей и продолжает расти. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры, люди с зависимостями и граждане с психическими заболеваниями. Схемы разнообразны: от продажи квартир по заниженной цене до передачи поддельных купюр и перепродажи объекта нескольким покупателям.