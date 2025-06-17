Госконтроль проверит состояние более 3600 километров дорог Хабаровского края

— После получения предупреждения ответственные организации незамедлительно приступили к устранению недостатков. Уже сейчас можно сказать, что состояние дорожного покрытия позволяет обеспечить комфортное и безопасное передвижение как для местных жителей, так и для гостей региона, — отметил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы, государственного контроля в области организации дорожного движения регионального госконтроля Владимир Есин.