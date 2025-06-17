Госконтроль проверит состояние более 3600 километров дорог Хабаровского края

Инспекторы главного управления государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края в начале июня провели инспекцию участка подъездной автомобильной дороги к селу Троицкое, который имеет протяжённость более восьми километров. В ходе проверки обнаружены ямы, выбоины и просадки. По результатам инспекции ответственным организациям направлено предупреждение. На данный момент все выявленные недостатки эксплуатантами трассы устранены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— После получения предупреждения ответственные организации незамедлительно приступили к устранению недостатков. Уже сейчас можно сказать, что состояние дорожного покрытия позволяет обеспечить комфортное и безопасное передвижение как для местных жителей, так и для гостей региона, — отметил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы, государственного контроля в области организации дорожного движения регионального госконтроля Владимир Есин.
В этом году главное управление планирует провести выездные инспекции на 162 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 3638 километров. Среди них, например, такие дороги, как Советская Гавань — Ванино, село Котиково — село Кедрова с подъездом к селу Виноградовка, подъездная дорога к посёлку им. Горького и другие.