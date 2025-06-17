Метр за метром: покупать квартиры частями хотят разрешить россиянам

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, граждане смогут приобретать квартиры по частям: данный механизм должен упростить процесс покупки собственного жилья, сообщает ИА DEITA.RU.
В настоящее время обычно граждане покупают готовые квартиры или те, которые можно использовать в личных целях или продать в будущем. Сейчас обсуждается новая концепция: вместо покупки готового жилья продаются незавершенные объекты — квадратные метры строящегося жилья или жилья, которое еще будет построено, рассказал депутат.
Аксаков подчеркнул, что такой финансовый инструмент пока отсутствует, но его планируют внедрить в практику. Идея заключается в том, что граждане смогут накапливать квадратные метры в течение определенного времени, исходя из своих возможностей. В итоге они получат такое количество метров, которое можно будет превратить в конкретное жилье — квартиру или дом, — приобретая его на ценные бумаги и становясь собственниками, объяснил парламентарий.
По его словам, облигации на накопленные «квадраты» станут новым финансовым активом, который можно будет продавать или дарить. Человек покупает квадратные метры, ждет их роста в цене и затем продает другому участнику рынка — тому, кому эти метры нужны как актив или для будущего жилья, пояснил Аксаков.
Законотворец также выразил мнение, что данный инструмент будет востребован как среди участников финансового рынка, желающих заработать на новом активе, так и среди тех, кто хочет приобрести жилье для проживания. Облигации будут привязаны к конкретным объектам недвижимости — дому или квартире.
«Таким образом, эти квадратные метры всегда можно будет материализовать в готовое жилье», — подчеркнул депутат.
Гарантом нового инструмента станет государство, которое будет контролировать рынок и следить за тем, чтобы метры не оставались абстрактными величинами.