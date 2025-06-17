Метр за метром: покупать квартиры частями хотят разрешить россиянам

Аксаков подчеркнул, что такой финансовый инструмент пока отсутствует, но его планируют внедрить в практику. Идея заключается в том, что граждане смогут накапливать квадратные метры в течение определенного времени, исходя из своих возможностей. В итоге они получат такое количество метров, которое можно будет превратить в конкретное жилье — квартиру или дом, — приобретая его на ценные бумаги и становясь собственниками, объяснил парламентарий.