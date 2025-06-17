Дома высотой в 44 этажа заменят палатки на рынке Спортивном во Владивостоке.

Если компания выиграет торги, она станет одной из первых, кому предстоит продемонстрировать принципы комплексного развития территории, на которые возлагают надежды власти Приморского края. Полагаем, что это будет означать быстрое изъятие земель и снос существующих зданий, а также обязательства для застройщика в сфере создания социальной инфраструктуры. Это значит, что победитель торгов должен будет не только построить жилые и коммерческие помещения, но и обеспечить возведение школьных и дошкольных учреждений, спортивных объектов, а также, судя по эскизам, осуществить капитальный ремонт канализационных насосных станций и благоустройство территории.