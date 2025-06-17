Дома высотой в 44 этажа заменят палатки на рынке Спортивном во Владивостоке.

Каких только планов по реконструкции Спортивного рынка во Владивостоке за последние десятилетия ни представляли застройщики! И спортивный комплекс, и жилые дома, и даже торговый центр с футбольными полями на крыше… В 2024 году заговорили о новой школе и детском саде, и вот окончательный план развития территории Спортивного и Школьного рынков утвержден в правительстве края.
Итак, что же скрывает новое постановление, касающееся комплексной застройки территорий Спортивного и Школьного рынков? В соответствии с документом, под снос пойдут десятки зданий и сооружений, включая легальные постройки, на площади более 14 гектаров. Снос ждёт длинный перечень объектов, среди которых кафе «Диана», ранее закрытые торговые центры «Кристалл» и «Виктория», а также 145 гаражей вдоль речки Объяснения. А вот сквер возле речки останется — запланирована его реконструкция. Некоторые сооружения уже были признаны незаконными, тогда как с другими, скорее всего, будут проведены переговоры о выкупе у собственников.
В приложении к постановлению представлены эскизы предполагаемой застройки: планируется возвести около двадцати небоскребов высотой до 44 этажей, рядом с рекой также запланировано строительство школы. Все эти работы должны быть завершены в течение ближайших двенадцать лет.
Основной жилой массив будут строить вдоль улицы Спортивной, на месте торгового центра «Гранд», где запланировано минимум восемь башен различной высоты. Пять зданий появятся вдоль улицы Фадеева, неподалёку от павильона «Мясной рынок», который также хотят признать самовольно построенным. Четыре здания планируется возвести в районе существующего Школьного рынка, хотя его владельцы ранее сообщали об отсутствии намерений по сносу.
Запланированная жилая площадь составит 155 000 квадратных метров, а общественно-деловая и коммерческая — 65 000 квадратных метров, что позволит разместить 4844 новых жителя.
Стоит отметить, что информация о предстоящем сносе уже публиковалась ранее. Новым в этой версии постановления является представленный эскиз мастер-плана, который иллюстрирует, каким образом планируется развитие территории.
В проекте также предусмотрены образовательные учреждения: школа на 490 мест и детский сад на такое же количество мест в одном комплексе рядом с ныне существующим торговым центром «Кристалл», а также ещё один детский сад на 115 мест на улице Фадеева, 8д. В центре территории запланирована реконструкция стадиона на его историческом месте и строительство крытого спортивного комплекса. Кроме того, предусмотрены различные здания, в том числе 20-этажный бизнес-центр, а также рынки, которые разместятся на месте бывшего торгового центра «Союз».
Все эти строительные работы будут выполняться одним застройщиком, который будет определён по итогам торгов, которые ещё не были объявлены. Однако существует предположение, что проектом займётся подмосковная компания «Остов», которая уже реализует аналогичный проект во Владивостоке — жилой комплекс Stark на Второй Речке, где происходит строительство нескольких башен на месте разрушенного парка развлечений «Фантазия» и рынка «Самоцвет». Более того, «Остов» уже приобрёл часть имущества на Спортивном рынке.
Если компания выиграет торги, она станет одной из первых, кому предстоит продемонстрировать принципы комплексного развития территории, на которые возлагают надежды власти Приморского края. Полагаем, что это будет означать быстрое изъятие земель и снос существующих зданий, а также обязательства для застройщика в сфере создания социальной инфраструктуры. Это значит, что победитель торгов должен будет не только построить жилые и коммерческие помещения, но и обеспечить возведение школьных и дошкольных учреждений, спортивных объектов, а также, судя по эскизам, осуществить капитальный ремонт канализационных насосных станций и благоустройство территории.