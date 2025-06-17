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Казахстан в ЕАЭС активнее всего торгует с Россией

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года сохранила за собой статус крупнейшего торгового партнера Казахстана в ЕАЭС, однако доля России в общем объеме внешнеторгового оборота уменьшилась с до 91,1% (2024) до 88,8%.

Источник: Sputnik.kz

Об этом говорится в материалах бюро национальной статистики Казахстана.

В январе-апреле 2025 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $8 411,1 млн, что в номинальном выражении меньше на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

указывается в сообщении

При этом в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация — 88,8%, далее следуют Кыргызская Республика — 7,6%, Республика Беларусь — 3,5% и Республика Армения — 0,2%.

Россия также среди всех государств мира является основным партнером в казахстанском импорте с долей в 28,4%.

На втором месте — Китай (27,4%), далее следуют Германия (4,6%), Республика Корея (4,3%), США (3,7%), Турция (2,7%).

А в экспорте Доля России составляет 9,9%, и она здесь на третьем месте, уступая Италии (24,5%) и Китаю (15,5%), но обгоняя Нидерланды (7,1%), Францию (5,3%) и Турцию (4,9%).