Казахстан в ЕАЭС активнее всего торгует с Россией

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года сохранила за собой статус крупнейшего торгового партнера Казахстана в ЕАЭС, однако доля России в общем объеме внешнеторгового оборота уменьшилась с до 91,1% (2024) до 88,8%.