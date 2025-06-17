Прокуратура поддержала запрет одного вида сделок с недвижимостью

По информации депутата, только в 2022 году Генпрокуратура зафиксировала более шести тысяч преступлений, связанных с лишением граждан квартир. В 2023 году их количество превысило восемь тысяч. Размер ущерба, причиненного такими преступлениями, ежегодно достигает десятков миллиардов рублей, причем сумма постоянно растет.