Прокуратура поддержала запрет одного вида сделок с недвижимостью

В России запретят приобретать жилье за наличные.
Генпрокуратура РФ поддержала инициативу о запрете сделок с недвижимостью за наличные. Об этом говорится в официальном ответе первого заместителя Генпрокурора Анатолия Разинкина зампреду комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой, которая предложила принять соответствующий закон.
«Введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддержали в Генпрокуратуре», — пишут «Известия» со ссылкой на Разворотневу. Поддержка проекта связана с ростом числа мошенничеств при операциях с жильем, особенно дистанционных.
По информации депутата, только в 2022 году Генпрокуратура зафиксировала более шести тысяч преступлений, связанных с лишением граждан квартир. В 2023 году их количество превысило восемь тысяч. Размер ущерба, причиненного такими преступлениями, ежегодно достигает десятков миллиардов рублей, причем сумма постоянно растет.
Ранее россиянам облегчили сделки с недвижимостью. Так, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность применения биометрических данных при осуществлении дистанционных сделок с недвижимостью, начиная с 1 июля 2026 года. В соответствии с новым законом, стороны смогут направлять заявления о государственной регистрации прав на объекты недвижимости в электронном формате.