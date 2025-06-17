Проект новой мегастройки в Приморье пока не имеет четких очертаний

Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) до конца 2025 года должна представить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Приморье новой крупнотоннажной верфи. В нынешних реалиях с высокой ключевой ставкой и неясными перспективами от потенциальных заказчиков задача выглядит нерешаемой, поэтому, скорее всего, проект аналога «Звезды» будет приостановлен до лучших времен, сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее озвучивалось, что строительство верфи в бухте Промежуточной (народное название — Четыре банки) в Уссурийском заливе во Владивостоке займет около семи лет. На данном этапе ведётся процесс оформления земельных участков.
"Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения.
Все будет зависеть, конечно же, от конъюнктуры и экономической компоненты, от макроэкономики в целом, потому что я еще в начале сегодняшней беседы говорил о том, что денежно-кредитная политика сегодня отчасти сдерживает возможности по инвестициям.
Мы будем понимать, как совместно с ОСК двигаться в дальнейшем по реализации планов по строительству этой верфи",
— сообщил в интервью РИА Новости (18+) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, 18+).
Проект реализует Объединенная судостроительная корпорация, которая находится в управлении ВТБ.
На обустройство пункта пропуска на мосту в КНДР потратят почти 3 млрд рублей.
Работы необходимо будет завершить к февралю 2027 года.
В сентябре 2024 года Денис Мантуров отмечал, что на строительство верфи потребуется более 200 млрд рублей, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для размещения предприятия, показав ее с борта катера.
«Мы тщательно выбирали место для новой верфи — оно должно соответствовать целому ряду критериев: это глубины, возможность близкого доступа к железной дороге, автодороге, и оно должно быть в черте города, чтобы было удобно сотрудникам, которые будут там работать», — сказал тогда председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.