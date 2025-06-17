Проект новой мегастройки в Приморье пока не имеет четких очертаний

Все будет зависеть, конечно же, от конъюнктуры и экономической компоненты, от макроэкономики в целом, потому что я еще в начале сегодняшней беседы говорил о том, что денежно-кредитная политика сегодня отчасти сдерживает возможности по инвестициям.