Средняя зарплата в России в 2025 году превысит 105 тысяч рублей

«Средняя зарплата в России, по моим расчетам, в 2025 году преодолеет отметку в 105 тысяч рублей. В 2024 году, по обновлённым данным Росстата, средняя зарплата составила 89069 рублей. При увеличении средней зарплаты в этом году до 105 тысяч рублей получим годовой рост примерно на 18%. Соответственно, в реальном выражении (за вычетом инфляции) прирост размера средней заработной платы в 2025 году, по моим оценкам, составит 10−11%», — рассказал он.