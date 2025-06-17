Средняя зарплата в России в 2025 году превысит 105 тысяч рублей

В 2025 году средняя зарплата в России превысит отметку в 105 тысяч рублей. Таким прогнозом с aif.ru поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Средняя зарплата в России, по моим расчетам, в 2025 году преодолеет отметку в 105 тысяч рублей. В 2024 году, по обновлённым данным Росстата, средняя зарплата составила 89069 рублей. При увеличении средней зарплаты в этом году до 105 тысяч рублей получим годовой рост примерно на 18%. Соответственно, в реальном выражении (за вычетом инфляции) прирост размера средней заработной платы в 2025 году, по моим оценкам, составит 10−11%», — рассказал он.
В этом случае, как подчеркнул эксперт, темпы роста зарплат значительно опережают уровень инфляции.
«Ключевыми факторами роста средних зарплат в реальном выражении являются ускоренная индексация минимального размера оплаты труда и ситуация с дефицитом кадров. Так, в 2025 году минимальный размер оплаты труда увеличился с 19242 рублей до 22440 рублей (+16,6%, т.е. темпами, значительно превосходящими уровень инфляции)», — объяснил Балынин.
По словам экономиста, рост МРОТ приводит в динамику и изменение размеров заработных плат по всей экономике. При этом он уточнил, что темпы в каждом конкретном случае могут отличаться с учётом ситуации в отрасли и организации.
«Ситуация с дефицитом кадров оказывает позитивное воздействие на рост оплаты труда по двум направлениям. Во-первых, конкуренция на рынке за кадры приводит к увеличению стоимости их труда. Во-вторых, решение задачи по внедрению современных технологий в деятельность организаций требует ускоренного (над уровнем инфляции) роста зарплат тех, кто осуществляет их создание и впоследствии обслуживает практическое применение», — добавил эксперт.
Ранее глава комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил причины высокой зарплаты у курьеров.