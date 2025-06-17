Кофе и какао могут сильно подорожать по всему миру — эксперты

Причина — торговые войны, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
Она может возникать в отдельных секторах — например, рынок кофе или какао должен беспокоить нас как потребителей, но в целом должна быть под контролем.
Стоимость кофе сорта арабика в 2024 году начала обновлять рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8,5 тысячи долларов за тонну. А какао-бобы и вовсе стали самым подорожавшим товаром за прошлый год, увеличившись в цене на 181%.
С начала 2025 года кофе сорта робуста подешевел на 12,8%, арабика подорожала на 9,1%, а какао подешевел на 13,9%.