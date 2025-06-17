Кофе и какао могут сильно подорожать по всему миру — эксперты

Стоимость кофе сорта арабика в 2024 году начала обновлять рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8,5 тысячи долларов за тонну. А какао-бобы и вовсе стали самым подорожавшим товаром за прошлый год, увеличившись в цене на 181%.