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Кофе и какао могут сильно подорожать по всему миру — эксперты

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Мировые цены на кофе и какао могут сильно подняться, говорят эксперты.

Источник: Sputnik.kz

Причина — торговые войны, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

Она может возникать в отдельных секторах — например, рынок кофе или какао должен беспокоить нас как потребителей, но в целом должна быть под контролем.

сказала Чекурова, отвечая на вопрос, что будет с инфляцией в условиях замедления мировых экономик на фоне торговых войн

Стоимость кофе сорта арабика в 2024 году начала обновлять рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8,5 тысячи долларов за тонну. А какао-бобы и вовсе стали самым подорожавшим товаром за прошлый год, увеличившись в цене на 181%.

С начала 2025 года кофе сорта робуста подешевел на 12,8%, арабика подорожала на 9,1%, а какао подешевел на 13,9%.