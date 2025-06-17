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Красноярский край попал в число регионов с высоким уровнем бедности

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов за 2024 год по доле населения, живущего за чертой бедности.

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов за 2024 год по доле населения, живущего за чертой бедности.

Также было проанализировано соотношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Согласно данным Красноярстата, в прошлом году в Красноярском крае снизилось количество жителей, находящихся за чертой бедности, а среднедушевые доходы увеличились. В 2023 году средний доход на душу населения составил 59 359 рублей в месяц, а медианный — 45 054,7 рубля. Медианный доход означает, что половина населения зарабатывает больше, а другая половина — меньше указанной суммы.

В 2024 году 11% населения края имеют доходы ниже установленной границы бедности. Этот показатель был включен в рейтинг экспертов Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», в котором Красноярский край занимает 31-е место из 85 субъектов РФ по уровню бедности и соотношению медианного дохода к стоимости потребительского набора.

Стоит отметить, что доля жителей с низкими доходами снизилась на 1,7% за последний год. В рейтинге выделены 20 регионов с уровнем бедности от 10% до 15%, а в пяти регионах этот показатель превышает 15%. Наивысший уровень бедности зафиксирован в Карачаево-Черкессии (17,2%), Тыве (20,4%) и Ингушетии (25,6%).

Ранее рассказывали, что число жителей Красноярского края за чертой бедности снизилось до 10%