Красноярский край попал в число регионов с высоким уровнем бедности

Согласно данным Красноярстата, в прошлом году в Красноярском крае снизилось количество жителей, находящихся за чертой бедности, а среднедушевые доходы увеличились. В 2023 году средний доход на душу населения составил 59 359 рублей в месяц, а медианный — 45 054,7 рубля. Медианный доход означает, что половина населения зарабатывает больше, а другая половина — меньше указанной суммы.