Красноярский край попал в число регионов с высоким уровнем бедности

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов за 2024 год по доле населения, живущего за чертой бедности.
Также было проанализировано соотношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Согласно данным Красноярстата, в прошлом году в Красноярском крае снизилось количество жителей, находящихся за чертой бедности, а среднедушевые доходы увеличились. В 2023 году средний доход на душу населения составил 59 359 рублей в месяц, а медианный — 45 054,7 рубля. Медианный доход означает, что половина населения зарабатывает больше, а другая половина — меньше указанной суммы.
В 2024 году 11% населения края имеют доходы ниже установленной границы бедности. Этот показатель был включен в рейтинг экспертов Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», в котором Красноярский край занимает 31-е место из 85 субъектов РФ по уровню бедности и соотношению медианного дохода к стоимости потребительского набора.
Стоит отметить, что доля жителей с низкими доходами снизилась на 1,7% за последний год. В рейтинге выделены 20 регионов с уровнем бедности от 10% до 15%, а в пяти регионах этот показатель превышает 15%. Наивысший уровень бедности зафиксирован в Карачаево-Черкессии (17,2%), Тыве (20,4%) и Ингушетии (25,6%).
Ранее рассказывали, что число жителей Красноярского края за чертой бедности снизилось до 10%