Илон Маск вновь предрек банкротство США из-за проблем с госдолгом

«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — написал предприниматель, анализируя ситуацию с госдолгом: 25% доходов федерального бюджета расходуются на его обслуживание.