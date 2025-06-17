Илон Маск вновь предрек банкротство США из-за проблем с госдолгом

Миллиардер Илон Маск повторно высказал тревогу относительно угрозы дефолта США при сохранении текущего курса финансовой политики. Соответствующее заявление появилось в его аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).
«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — написал предприниматель, анализируя ситуацию с госдолгом: 25% доходов федерального бюджета расходуются на его обслуживание.
Этим высказыванием Маск возобновил дискуссию о грядущем банкротстве государства, которую активно вёл в том числе в период президентской избирательной кампании, где он поддерживал действующего американского лидера Дональда Трампа. Уточняется, что в настоящее время размер госдолга США составляет порядка $37 трлн.
Отметим, что после признания неудачной деятельности самого Маска по сокращению государственных расходов в период его работы в Белом доме, бывшие союзники разорвали союз, обменявшись взаимными обвинениями.
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