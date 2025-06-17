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Илон Маск вновь предрек банкротство США из-за проблем с госдолгом

Миллиардер Илон Маск повторно высказал тревогу относительно угрозы дефолта США при сохранении текущего курса финансовой политики.

Миллиардер Илон Маск повторно высказал тревогу относительно угрозы дефолта США при сохранении текущего курса финансовой политики. Соответствующее заявление появилось в его аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — написал предприниматель, анализируя ситуацию с госдолгом: 25% доходов федерального бюджета расходуются на его обслуживание.

Этим высказыванием Маск возобновил дискуссию о грядущем банкротстве государства, которую активно вёл в том числе в период президентской избирательной кампании, где он поддерживал действующего американского лидера Дональда Трампа. Уточняется, что в настоящее время размер госдолга США составляет порядка $37 трлн.

Отметим, что после признания неудачной деятельности самого Маска по сокращению государственных расходов в период его работы в Белом доме, бывшие союзники разорвали союз, обменявшись взаимными обвинениями.

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