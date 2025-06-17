Курсы валют на 17 июня, цены на нефть и металлы

По данным coinmarketcap.com, на 21:49 аст bitcoin торговался по 107 708,4 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 2,2%, а ее капитализация составила 2,14 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 638,9 доллара, повысившись в цене на 3,5%. Капитализация этой криптовалюты составила 318,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,37 трлн долларов.