Курсы валют на 17 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник вечером росли более чем на 2% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 21:07 аст цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,42% — до 72,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,44%, до 69,55 доллара.
Металлы
Стоимость золота ускорила снижение до 1% и более в понедельник после публикации статьи Wall Street Journal (WSJ) о сигналах Ирана в отношении переговоров с США, следует из данных торгов, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 19:32 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 43,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% — до 3 409,7 долларов за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:49 аст bitcoin торговался по 107 708,4 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 2,2%, а ее капитализация составила 2,14 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 638,9 доллара, повысившись в цене на 3,5%. Капитализация этой криптовалюты составила 318,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,37 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 17 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 16 июня.
1 австралийский доллар 333,85 тенге.
1 азербайджанский манат 302,32 тенге.
10 армянский драм 13,49 тенге.
1 белорусский рубль 156,9 тенге.
1 бразильский реал 92,44 тенге.
10 венгерских форинтов 14,79 тенге.
1 гонконгский доллар 65,28 тенге.
1 грузинский лари 189,93 тенге.
1 датская крона 79,54 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,55 тенге.
1 доллар США 512,44 тенге.
1 евро 593,15 тенге.
1 индийская рупия 5,96 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 375,63 тенге.
1 китайский юань 71,38 тенге.
1 кувейтский динар 1 675,74 тенге.
1 кыргызский сом 5,86 тенге.
1 малазийский ринггит 120,92 тенге.
1 мексиканский песо 27,11 тенге.
1 молдавский лей 30,27 тенге.
1 норвежская крона 51,78 тенге.
1 польский злотый 139,06 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,56 тенге.
1 российский рубль 6,52 тенге.
1 СДР 701,21 тенге.
1 сингапурский доллар 400,41 тенге.
1 таджикский сомони 50,84 тенге.
1 тайский бат 15,79 тенге.
1 турецкая лира 13,01 тенге.
100 узбекских сумов 4,02 тенге.
1 украинская гривна 12,33 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 695,79 тенге.
1 чешская крона 23,92 тенге.
1 шведская крона 54,16 тенге.
1 швейцарский франк 632,49 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,83 тенге.
100 южнокорейских вон 37,68 тенге.
1 японская иена 3,56 тенге.