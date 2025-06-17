Шалаев: Росстандарт примет первые ГОСТы на продукцию из амарантовой муки

В этом году Росстандарт планирует утвердить первые государственные стандарты для продуктов, изготовленных из амарантовой муки. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Шалаев в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Продукт, который кажется экзотическим, уже имеет российские производства. В этом году мы утверждаем первые стандарты для продуктов из амарантовой муки, которая уже доступна на рынке, но до сих пор не было чётких требований к ней», — отметил Шалаев.
По его словам, в текущем году планируется разработать около 50 новых стандартов в области пищевой продукции и методов её тестирования.
Ранее профессор, заведующая кафедрой отраслевых рынков Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова рассказала aif.ru, что принятие новых правил, которые обяжут производителей продуктов соблюдать пищевые ГОСТы, сократит долю некачественных товаров на рынке.