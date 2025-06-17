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Металлургический комбинат за $756 млн построят в Жамбылской области

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Правительство Казахстана намерено реализовать крупный инвестпроект на территории Жамбылской области.

Это будет металлургический комбинат полного производственного цикла. Инвестором выступает китайская компания Fujian Hengwang Investment Co., Ltd.

Новое предприятие обеспечит переработку железной руды с применением современных водородных технологий и выпуск до 3 миллионов тонн продукции в год. Это будет первый в стране металлургический комплекс с использованием шахтной печи на основе водорода, что соответствует задачам «зеленой» трансформации отрасли.

В настоящее время заключено соглашение об инвестициях и ведется активная подготовка выделенного земельного участка к строительно-монтажным работам. Уже подведена необходимая инфраструктура — в индустриальной зоне имеются железнодорожные пути, линии электропередачи и доступ к природному газу.

сообщили в правительстве

В ходе строительства планируется нанять 1,5 тысячи временных рабочих, а после ввода в эксплуатацию на постоянной основе будет трудоустроено свыше 2,5 тысяч человек. При этом, китайская компания планирует нанимать не менее 90% сотрудников из числа местного населения.

Реализация проекта рассчитана на два этапа: с 2025 по 2029 годы. Ввод комбината в эксплуатацию запланирован на 2027 год, после чего в течение двух лет будут проводиться работы по расширению производственных мощностей. Общий объем инвестиций составляет $756 млн.

отметили в правительстве

После завершения строительства, продукция комбината сможет восполнить существующий дефицит стали на рынке Казахстана, подчеркнули в китайской компании.

При этом, удовлетворяя внутренний спрос, мы также сможем экспортировать продукцию в соседние страны, тем самым внося вклад в развитие экономики и экспортного потенциала Казахстана. После запуска проекта, мы уверены, он сможет стимулировать развитие не только самого рынка, но и сопутствующих отраслей — логистики, освоения месторождений, а в более широком смысле — даже туризма и ресторанного бизнеса.

сказал глава компании Ли Чжундун

Также в рамках взятых обязательств компания построит жилые комплексы в городе Шу, а также будет на постоянной основе поддерживать социальные инициативы, включая озеленение территорий, строительство детских садов и городских парков.