Металлургический комбинат за $756 млн построят в Жамбылской области

При этом, удовлетворяя внутренний спрос, мы также сможем экспортировать продукцию в соседние страны, тем самым внося вклад в развитие экономики и экспортного потенциала Казахстана. После запуска проекта, мы уверены, он сможет стимулировать развитие не только самого рынка, но и сопутствующих отраслей — логистики, освоения месторождений, а в более широком смысле — даже туризма и ресторанного бизнеса.