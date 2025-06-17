Металлургический комбинат за $756 млн построят в Жамбылской области

Это будет металлургический комбинат полного производственного цикла. Инвестором выступает китайская компания Fujian Hengwang Investment Co., Ltd.
Новое предприятие обеспечит переработку железной руды с применением современных водородных технологий и выпуск до 3 миллионов тонн продукции в год. Это будет первый в стране металлургический комплекс с использованием шахтной печи на основе водорода, что соответствует задачам «зеленой» трансформации отрасли.
В настоящее время заключено соглашение об инвестициях и ведется активная подготовка выделенного земельного участка к строительно-монтажным работам. Уже подведена необходимая инфраструктура — в индустриальной зоне имеются железнодорожные пути, линии электропередачи и доступ к природному газу.
В ходе строительства планируется нанять 1,5 тысячи временных рабочих, а после ввода в эксплуатацию на постоянной основе будет трудоустроено свыше 2,5 тысяч человек. При этом, китайская компания планирует нанимать не менее 90% сотрудников из числа местного населения.
Реализация проекта рассчитана на два этапа: с 2025 по 2029 годы. Ввод комбината в эксплуатацию запланирован на 2027 год, после чего в течение двух лет будут проводиться работы по расширению производственных мощностей. Общий объем инвестиций составляет $756 млн.
После завершения строительства, продукция комбината сможет восполнить существующий дефицит стали на рынке Казахстана, подчеркнули в китайской компании.
При этом, удовлетворяя внутренний спрос, мы также сможем экспортировать продукцию в соседние страны, тем самым внося вклад в развитие экономики и экспортного потенциала Казахстана. После запуска проекта, мы уверены, он сможет стимулировать развитие не только самого рынка, но и сопутствующих отраслей — логистики, освоения месторождений, а в более широком смысле — даже туризма и ресторанного бизнеса.
Также в рамках взятых обязательств компания построит жилые комплексы в городе Шу, а также будет на постоянной основе поддерживать социальные инициативы, включая озеленение территорий, строительство детских садов и городских парков.