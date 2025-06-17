Платили за разрешения на эксплуатацию: громкое дело о коррупции направлено в суд Приморья

«Разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок жилых домов и иных объектов в регионе выдавались за денежное вознаграждение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Следствие считает, что обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с февраля 2023 по март 2024 года брал взятки от строителей. Деньги, как утверждают следователи, передавались за положительные решения по вводу в эксплуатацию объектов в Надеждинском районе, Артеме и Владивостоке. Обвинение предъявлено по статье «Получение значительной взятки группой лиц за служебные действия/бездействие».
Деятельность коррупционной схемы была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ по Приморскому краю. В качестве обеспечительной меры на имущество бывшего зама Ростехнадзора наложен арест на сумму свыше 13 миллионов рублей.
Расследование в отношении других участников дела продолжается. После соблюдения необходимых процессуальных процедур дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока.
Напомним, в Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя. Подозреваемый был задержан в аэропорту Москвы.