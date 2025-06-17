Платили за разрешения на эксплуатацию: громкое дело о коррупции направлено в суд Приморья

Следствие считает, что обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с февраля 2023 по март 2024 года брал взятки от строителей. Деньги, как утверждают следователи, передавались за положительные решения по вводу в эксплуатацию объектов в Надеждинском районе, Артеме и Владивостоке. Обвинение предъявлено по статье «Получение значительной взятки группой лиц за служебные действия/бездействие».