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Аналитик Чекурова: инфляция в России по итогам 2025 года замедлится до 6%

Эксперт отметила, что учитывает охлаждение экономики и укрепление рубля в начале года.

Источник: Аргументы и факты

Инфляция в России по итогам текущего года, предположительно, замедлится до 6%. Так считает гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

В интервью РИА Новости она пояснила, что учитывает охлаждение российской и мировой экономик, а также укрепление рубля в начале года. По мнению Чекуровой, в основном снижение произойдет за счет цен на непродовольственные товары.

По прогнозу Центробанка РФ, в следующем году инфляция в стране вернется к 4%. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина сравнила нынешнюю ситуацию с инфляцией с Девятой симфонией Людвига ван Бетховена — перед этим журналисты попросили ее охарактеризовать процесс в экономике с помощью какого-либо музыкального произведения.