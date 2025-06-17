Аналитик Чекурова: инфляция в России по итогам 2025 года замедлится до 6%

Инфляция в России по итогам текущего года, предположительно, замедлится до 6%. Так считает гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
В интервью РИА Новости она пояснила, что учитывает охлаждение российской и мировой экономик, а также укрепление рубля в начале года. По мнению Чекуровой, в основном снижение произойдет за счет цен на непродовольственные товары.
По прогнозу Центробанка РФ, в следующем году инфляция в стране вернется к 4%. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина сравнила нынешнюю ситуацию с инфляцией с Девятой симфонией Людвига ван Бетховена — перед этим журналисты попросили ее охарактеризовать процесс в экономике с помощью какого-либо музыкального произведения.