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Компании в Новосибирске заподозрены в сговоре на торгах для ПЛП

Новосибирское УФАС возбудило дело о возможном сговоре между «Промышленно-логистическим парком» и «Проектным центром Сибири» при закупке на 1 миллиард рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компании могли заключить антиконкурентное соглашение в рамках электронного аукциона на строительство высоковольтной линии электропередачи для нужд ПЛП.