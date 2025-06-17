Компании в Новосибирске заподозрены в сговоре на торгах для ПЛП

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Компании могли заключить антиконкурентное соглашение в рамках электронного аукциона на строительство высоковольтной линии электропередачи для нужд ПЛП.
Новосибирское УФАС возбудило дело о возможном сговоре между «Промышленно-логистическим парком» и «Проектным центром Сибири» при закупке на 1 миллиард рублей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Компании могли заключить антиконкурентное соглашение в рамках электронного аукциона на строительство высоковольтной линии электропередачи для нужд ПЛП.