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Московские новостройки подорожали на котловане

Сокращение объемов выхода новых проектов на московский первичный рынок все больше сказывается на ценовой динамике.

Сокращение объемов выхода новых проектов на московский первичный рынок все больше сказывается на ценовой динамике. Особенно на начальных стадиях строительства. В январе-апреле этого года 1 кв.м. в новостройках на стадии котлована подорожал на 11,3%. Для сравнения, в аналогичный период 2024-го рост цен на начальном этапе строительства составил всего 6,8%. Таким образом, темпы удорожания первичного жилья на котловане в столице год к году увеличились в 1,7 раз.

Как рассказал «МК» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, с начала 2025 года наиболее заметный рост цен на новостройки на начальном этапе зафиксирован в премиум-классе. Если в декабре 2024 года средняя стоимость 1 кв.м. в премиальных проектах составляла 702 тыс. руб., то к апрелю 2025 года этот показатель достиг 770 тыс. руб. Т.е., всего за четыре месяца новостройки премиум-класса на начальной стадии строительства подорожали на 10%. По его мнению, это связано с отсутствием стартов новых проектов с дисконтом за котлован и в некоторой степени из-за роста предложения в дорогих проектах.

Анализ средней стоимости квартиры в этом же сегменте и на той же стадии готовности показал еще более впечатляющую динамику: если в декабре 2024 года застройщики предлагали квартиры и апартаменты «на котловане» в среднем за 49,2 млн руб., то к апрелю 2025 года цена выросла на 19% до 58,5 млн руб. Сказались увеличение средней площади квартир в продаже и рост предложения в более дорогих проектах на начальном этапе.

«Премиальные новостройки сегодня — один из самых востребованных активов для конечных покупателей и инвесторов», — признала «МК» коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. По ее мнению, за последние три года этот сегмент рынка по объему предложения вырос в полтора раза. Традиционная привлекательность лотов высокого класса усилилась несколькими факторами. Во-первых, из-за геополитики наблюдается смещение спроса с зарубежных предложений на внутренний рынок. Росту спроса на недвижимость премиального и делюкс-класса также способствует и распространение рассрочки. «К тому же, высокобюджетные объекты расширяют географию — девелоперы строят новые проекты за пределами традиционных районов центра Москвы», — добавила девелопер.

Рост цен на новостройки на начальном этапе строительства отмечен и в массовом сегменте. Здесь средняя стоимость 1 «квадрата» увеличилась на 7% — с 316 тыс. руб. в декабре 2024 года до 337 тыс. руб. в апреле 2025 года. Средняя стоимость квартир в этом сегменте на начальной стадии также заметно выросла: если в декабре такое жилье застройщики предлагали в среднем за 13,6 млн руб., то к апрелю 2025 года показатель увеличился на 16% до 15,5 млн руб.

В сегменте новостроек бизнес-класса существенных изменений цен на объекты на начальном этапе строительства в 2025 году пока не наблюдается. В декабре 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса на «котловане» составляла 455 тыс. руб., а к апрелю 2025 года она незначительно снизилась — всего на 1% до 450 тыс. руб. Средняя стоимость помещений в новостройках бизнес-класса на начальном этапе их реализации также сократилась на 6% с 24,7 млн руб. до 23,3 млн руб. Такая динамика, отмечает Сырцов, связана с тем, что в бизнес-классе в 2025 году было достаточно много стартов продаж.

Немного снизились цены и в новых проектах высокобюджетных новостроек. Здесь средняя стоимость 1 кв. м. на начальном этапе строительства за четыре месяца 2025 года снизилась на 5% с 2,14 млн руб. до 2,02 млн руб. Средний бюджет, необходимый для вложений в высокобюджетный проект на начальной стадии его реализации, также несколько сократился: если в декабре 2024 года покупателю такого жилья требовалось в среднем 288 млн руб., то сейчас этот показатель уменьшился на 10% до 259 млн руб.

«Квартиры на этапе котлована в “старой” Москве во всех сегментах по итогам апреля 2025 года стоили в среднем 46,1 млн руб., — подсчитал коммерческий директор ГК “Основа” Игорь Сибренков. А средняя стоимость готовых новостроек, с его слов, на 20,2% выше — 55,4 млн руб. Помещения во введенных домах за год подорожали на 32,1%, а в корпусах на начальном этапе строительства — на 55,2%. По его мнению, отчасти столь впечатляющая динамика объясняется изменениями в структуре экспозиции. А именно стартом ряда масштабных высокобюджетных проектов и прекращением запуска новых апартаментных комплексов. Реальный рост цен, по подсчетам девелопера, составляет 15−20%. Что превосходит уровень инфляции. Это говорит о том, что именно предложения на двух полярных этапах реализации новостроек — на стадии котлована и с ключами — обладают особенно высокой ликвидностью.

Финансовые модели большинства проектов сегодня устроены так, что приобретение жилья на котловане наверняка гарантирует, по меньшей мере, сбережение средств. Девелоперы, как правило, выводят на старте квартиры с дисконтом к рынку, чтобы успешно наполнять эскроу-счета с первых дней реализации. В свою очередь, готовые новостройки продолжают дорожать в условиях всплеска популярности семейной ипотеки, так как это наиболее предпочтительный продукт для покупателей с детьми. К тому же, вложения в них подходят инвесторам-рантье.

«Наблюдаемое с начала года сокращение объемов вывода новых проектов на рынок новостроек Москвы является тревожным сигналом, который уже находит отражение в ценовой динамике. Особенно на начальных стадиях строительства», — считает Сырцов. По его мнению, если в ближайшие месяцы, девелоперская активность по запуску новых жилых комплексов не восстановится, то угроза формирования ощутимого дефицита предложения будет только нарастать. И в первую очередь, в наиболее ликвидных сегментах, таких как массовый.

«Сейчас в этом сегменте на фоне высокого спроса стремительно сокращается предложение. Это неизбежно приведет к дальнейшему удорожанию квартир и апартаментов на этапе “котлована”, поскольку именно на этой стадии спрос со стороны покупателей и инвесторов, стремящихся зафиксировать наиболее привлекательную цену, традиционно высок», — говорит аналитик. Более того, нехватка нового предложения на первичном рынке может косвенно подогреть цены и на вторичном рынке, куда часть спроса переориентируется при сужении выбора в новостройках. Для покупателей это означает, что окно возможностей приобретения жилья по текущим ценам, особенно на старте продаж, может оказаться недолгим", — заключил Сырцов.