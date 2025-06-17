Московские новостройки подорожали на котловане

«Квартиры на этапе котлована в “старой” Москве во всех сегментах по итогам апреля 2025 года стоили в среднем 46,1 млн руб., — подсчитал коммерческий директор ГК “Основа” Игорь Сибренков. А средняя стоимость готовых новостроек, с его слов, на 20,2% выше — 55,4 млн руб. Помещения во введенных домах за год подорожали на 32,1%, а в корпусах на начальном этапе строительства — на 55,2%. По его мнению, отчасти столь впечатляющая динамика объясняется изменениями в структуре экспозиции. А именно стартом ряда масштабных высокобюджетных проектов и прекращением запуска новых апартаментных комплексов. Реальный рост цен, по подсчетам девелопера, составляет 15−20%. Что превосходит уровень инфляции. Это говорит о том, что именно предложения на двух полярных этапах реализации новостроек — на стадии котлована и с ключами — обладают особенно высокой ликвидностью.